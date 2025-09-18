АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 29 сентября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 52 километров съезд в н.п. Б.Колпаны введут ограничение скорости движения в направлении на Псков правая полоса с 08:00-17:00 из-за ремонта ШЗЭ;

На участке 179-99-179 километров введут ограничение скорости движения в оба направления правая сторона (обочина) с 08:00-17:00, будет проводиться механическое скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода;

На участке 111-159-111 километров введут ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00 из-за механической очистки проезжей части;

На участке 99-179-99 километров введут ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00 из-за механической уборки проезжей части;

На участке 112-158-112 километров введут ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00 из-за планировки обочин автогрейдером;

На участке 139-137-139 километров введут ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, будет проходить установка делиниаторов.