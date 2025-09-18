АвтоМир / Дороги

На участке трассы Р-23 «Псков» с 6 по 15 октября введут реверсивное движение и ограничение скорости

В связи с восстановлением деформационных швов на путепроводе, расположенном на километрах 285+367 федеральной автомобильной дороги на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, на месте проведения работ вводятся ограничения дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Скорость движения автомобильного транспорта будет ограничена до 40 километров в час в обоих направлениях. Также на участке будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Работы будут проводиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Место работ оградят водоналивными барьерами, оборудуют временными дорожными знаками, смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения) и установят светофоры.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.