Завершён капремонт дороги в себежских деревнях Сутоки и Лопатово

В Себежском районе завершены работы по капитальному ремонту двух участков автомобильной дороги Идрица – Лопатово. Протяжённость обновлённых отрезков составила 2,6 километра. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На отремонтированных участках дороги, проходящих через населенные пункты деревня Сутоки и деревня Лопатово, гравийное покрытие заменено на асфальтобетонное. Для безопасности участников дорожного движения устроены тротуары, установлена линия наружного освещения и обустроены автобусные остановки, поставлены знаки и нанесена разметка.

Стоимость реализации проекта – около 200 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета.

Строительно-монтажные работы выполнила подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» с опережением сроков.

«Ремонт дороги Идрица – Лопатово повысил комфорт и безопасность передвижения для жителей Себежского района и обеспечил более удобное транспортное сообщение между населенными пунктами», - отметили в министерстве.