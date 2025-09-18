Однополосное движение введут на улице Максима Горького в Пскове 17 октября

Ограничение движение автотранспорта введут на улице Максима Горького сегодня, 17 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
«17 октября с 9:30 до 16:30 вводится однополосное движение по улице Максима Горького на участке от улицы Пароменская в сторону Рижского проспекта», - сообщили в администрации.
Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ.
«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок», - добавили в администрации.