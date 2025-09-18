←   ПЛН
АвтоМир / Дороги

Завершается ремонт дороги на Полистовский заповедник

16.10.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Завершается ремонт двухкилометрового участка муниципальной дороги Цевло-Веряжа в Бежаницком районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Дорога круглогодично востребована как местными жителями, так и гостями заповедника, а также туристами, путешествующими на озеро Полисто.

Местные жители регулярно пользуются дорогой, чтобы добраться до озера Полисто, деревни Ручьи, урочища Ратча. Гости заповедника добираются этим путем до экологического маршрута «Плавницкое болото».

Дорога, в условиях заболоченной местности, была проложена около 40 лет назад и с тех пор ее ремонт не осуществляли, а возросшая нагрузка привела к ее аварийному состоянию.

«Фактически, дорога Цевло-Веряжа единственная ниточка, связывающая "большую землю", доступную для автотранспорта, с Полистовским заповедником, региональным памятником природы "озеро Полисто" и прилегающими неохраняемыми территориями. Отремонтированный участок – это начало работ, впереди еще несколько трудных километров», - сказал директор заповедника Николай Кораблев.

Началу ремонта предшествовала большая подготовительная работа, которая объединила усилия администрации Бежаницкого района, Полистовского заповедника, Минприроды России и правительства Псковской области.

 

«Отдельную большую благодарность выражаем администрации Бежаницкого района за деятельное участие, внимательное отношение к нуждам жителей малых территорий и сотрудничество для сохранения уникальных уголков дикой природы. Надеемся, что в будущем отремонтированная дорога позволит познакомиться с природой заповедного Полистовья большему количеству гостей», - добавили в пресс-службе заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей
