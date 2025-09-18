АвтоМир / Дороги

Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 19 октября

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285+367 км ограничение скорости движения в оба направления будет действовать круглосуточно, это необходимо для восстановления деформационного шва.

На 468+000-428+000 км введут ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00 для фрезерования и укладки асфальта.

На 513+000-517+500, 538+500-542+200, 522+700-развязке ограничат скорость движения в оба направления с 8:00 до 19:00 для фрезерования дорожного покрытия и укладки асфальта.

По этой же причине с 8:00 до 19:00 скорость ограничат в оба направления на 538+500-542+200 км.