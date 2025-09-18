АвтоМир / Дороги

Скорость ограничат на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 27 октября

Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55 километров (включая тр. развязки) ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе (обочина) с 09:00 до 17:00 из-за механической очистки обочин.

На 32 километре (тр. развязка) ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе (обочина) с 09:00 до 17:00. Будет проходить очистка водоотводных лотков.

На 47-45 километрах ограничение скорости движения будет действовать в сторону СПб по правой полосе с 08:00 до 16:00 из-за ремонта ШЗЭ.