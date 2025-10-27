АвтоМир / Дороги

Последствия ДТП будут ликвидировать на трассе Р-23 «Псков» 28 октября

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 32, 38, 42, 48, 53 километрах транспортных развязок, ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет производиться механизированная очистка обочин. Также на 32-м километре будет производиться очистка водоотводных лотков с установкой схемы организации дорожного движения.

На участке 99-179-79 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет производиться механизированная очистка проезжей части.

На 99-101 километрах на Псков, по правой полосе, ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет производиться замена металлических барьерных ограждений после дорожно-транспортного происшествия.

На транспортных развязках 47 и 53 километров ограничение скорости будет действовать в оба направления с 10:00 до 17:00 для содержания локальных очистных сооружений.