АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 29 октября

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 47-45 километров ограничение скорости движения на Санкт-Петербург будет действовать по правой полосе с 8:00 до 17:00, причина - ремонт шумозащитных экранов.

На участке 79-179 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка проезжей части от пыли и грязи.