Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 «Псков» 30 октября

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе с 09:00 до 16:00 из-за механической очистки обочин.

На 69-72 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 12:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта.

На участке 79-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая очистка проезжей части от пыли и грязи.

На 30-33 километрах (транспортная развязка 53 километр) ограничение скорости движения будет действовать в сторону Ленинградской области с 10:00 до 17:00 из-за содержания локальных очистных сооружений.

На участке 416+417 - 424+427 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет проходить заливка трещин в а/б покрытии.

На участке 450+000-457+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за уборки мусора и устранения замечаний.

На участке 501+000-502+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за замены фильтров ЛОС.

На участке 529+000 531+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Санкт-Петербург с 08:00 до 17:00. Будет проходить отсыпка обочин.