Подготовка техники «СитиИнвестГрупп» к зиме завершена на 99%

О межсезонной подготовке техники ООО «СитиИнвестГрупп» рассказал директор компании Павел Талебин в прямом эфире радио «ПЛН FM» в новом выпуске программы «Беседка».

Сейчас компания завершает подготовку техники к зимнему сезону. Переоборудование продолжается два месяца. Специалисты устанавливают пескоразбрасывающее оборудование, обслуживают плуги и щетки, а также убирают летнюю технику. На данный момент переоборудование завершено на 99%.

«СитиИнвестГрупп» располагает запасом техники для уборки в осенне-весенний период. Эта техника не используется зимой. Зимняя техника всегда готова к выезду, и при необходимости экипажи пересаживаются на тракторы и комбинированные дорожные машины (КДМ) для обработки дорог города.

КДМ представляет собой универсальный комбайн, на который можно установить различное оборудование. Часть машин остаётся в резерве даже в зимний период. Некоторые единицы техники задействуют только в экстренных ситуациях.

Павел Талебин отметил, что зимы могут быть разными по количеству снега, но в «СитиИнвестГрупп» всегда готовы к любым условиям.