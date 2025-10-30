←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Дороги 30.10.2025 19:270 Для комфорта и безопасности: в Великих Луках завершились масштабные дорожные работы 30.10.2025 19:270 Для комфорта и безопасности: в Великих Луках завершились масштабные дорожные работы 30.10.2025 18:170 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме. ВИДЕО 30.10.2025 18:030 Псковичам рассказали, какие сложности навалились на «СитиИнвестГрупп» в условиях санкций 30.10.2025 17:460 В «СитиИнвестГрупп» рассказали, как город справляется с внезапными снегопадами 30.10.2025 17:310 Подготовка техники «СитиИнвестГрупп» к зиме завершена на 99%
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Для комфорта и безопасности: в Великих Луках завершились масштабные дорожные работы

30.10.2025 19:27|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках, начиная с весны, активно ремонтировались улицы и дворы. Ход работ находился на личном контроле у местных властей. На сегодня запланированные на 2025 год ремонты городских дорог, тротуаров и дворовых территорий выполнены, и великолучане отмечают, насколько комфортно и безопасно стало передвигаться по городу.

Подробности о том, как изменилась улично-дорожная сеть южной столицы, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Здесь и далее: фото администрации города Великие Луки

Безопасные дороги и тротуары

Вопросы содержания, ремонта и эксплуатации дорог в Великих Луках находятся в ведении управления ЖКХ администрации города. Специалисты подразделения готовят технические задания для проведения конкурсных процедур и контракты и впоследствии контролируют их исполнение.

В 2025 году муниципальные контракты на проведение ремонтных работ были заключены с несколькими подрядными организациями: ООО «Реал», АО «ДЭП № 275», ООО «ДСУ» и ИП Нефедов.

В настоящий момент завершены работы по ремонту автомобильных дорог на следующих улицах:

  • проспект Октябрьский (участок от проспекта Ленина до дома 48/12 по проспекту Октябрьскому);
  • проспект Октябрьский (от границы муниципального образования до поворота на деревню Боровицы);
  • проезд вдоль дома № 130 по проспекту Октябрьскому;
  • улица Вокзальная (от проспекта Гагарина до улицы Гражданской);
  • улица Рыкановская (от улицы Холмской до улицы Полиграфистов);
  • улица М. Кузьмина (от улицы Новоселенинской до улицы Радищева);
  • улица Фурманова (съезд к Великолукскому дому-интернату для престарелых и инвалидов);
  • улица Малышева (съезд к Дому культуры имени Ленина).

Также выполнены работы двух участков автомобильной дороги по улице 3-й Ударной Армии – участки от улицы Кольской до улицы Мурманской и от улицы Мурманской до дома № 69 по улице 3-й Ударной Армии). В настоящее время завершаются работы по третьему участку дороги по улице 3-й Ударной Армии (от пересечения с улицей Дьяконова до улицы Кольской). Выполняются работы на проезде Воробецком.

Ремонтируются и тротуары. Эти работы проводи ООО «ДСУ». Подрядчик уже выполнил свои обязательства по 10 объектам в разных районах города:

  • тротуар от дома № 22 по Новослободской набережной, вдоль школы № 7 до въезда в школу включительно;
  • тротуар по проспекту Октябрьскому (от проспекта Ленина до улицы Л. Толстого);
  • тротуары на улице Ставского (вдоль домов № 17 и 19 на улице Ставского, вдоль дома № 46/26 на улице Ставского, а также от улицы Дворецкой до улицы Садовой);
  • тротуар от проспекта Гагарина до улицы Широкой;
  • тротуар по улице Широкой – от улицы Глинки до дома № 121/2 по проспекту Гагарина);
  • участок тротуара по проезду Нелидовскому (вдоль дома № 5А);
  • участок тротуара на улице Рабочей (вдоль дома № 2/1);
  • участок тротуара на проспекте Гагарина (от дома № 82Б до дома № 86А);
  • тротуар от проспекта Ленина до улицы Л. Толстого;
  • тротуар вдоль дома № 29А по проспекту Ленина.

Отдельное внимание уделено ремонту городских мостов. В этом году завершена реконструкция моста через реку Лазавица на проспекте Гагарина. В настоящий момент идёт проектирование работ по другим объектам дорожного фонда.

Завершаются работы на набережной Александра Матросова (от улицы Розы Люксембург до проспекта Ленина). Выполнено фрезерование, завершаются работы по установке бортового камня тротуаров и проезжей части с последующим асфальтированием.

Городская администрация продолжает системную работу по улучшению дорожной инфраструктуры с целью обеспечения безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения.

Красивые и уютные дворы

Не забыты и великолукские дворы. Особое внимание традиционно уделяется дворовым территориям, средства на ремонт которых выделяются в рамках программы благоустройства городской среды.

В прошлом году работы велись на 17 объектах, годом ранее преобразились 20 дворов. В этом сезоне также было отремонтировано 17 дворовых территорий на общую сумму свыше 33 млн рублей.

Ремонт проведён по следующим адресам:

  • ул. Гоголя, д. 16;
  • ул. Гражданская, д. 30/12;
  • ул. Дружбы, д. 9, корп. 1;
  • ул. Ставского, д. 56;
  • ул. Ставского, д. 19;
  • ул. Зеленая, д. 22, корп. 2;
  • просп. Ленина, д. 33/14;
  • просп. Октябрьский, д. 10, корп. 1;
  • просп. Октябрьский, д. 28/13;
  • просп. Октябрьский, д. 114;
  • ул. К. Либкнехта, д. 17;
  • ул. Печорская, д. 2;
  • пер. Пескарева, д. 7, корп. 2;
  • просп. Гагарина, д. 116;
  • просп. Гагарина, д. 120;
  • ул. Новоселенинская, д. 32;
  • ул. Радищева, д. 4.

Подрядчиком выступила организация ООО «ДСУ». Благоустройство велось поэтапно с учетом пожеланий жителей. В настоящее время работы завершены: снят старый асфальт, выравнено дорожное полотно, уложено новое асфальтовое покрытие, установлен бордюрный камень.

«Продолжайте в том же духе!»

Деятельность дорожных организаций и администрации города уже положительно оценивается теми, для кого проводятся все многочисленные ремонты — жителями Великих Лук.

«В этом году, по ощущениям, проводилось беспрецедентное количество ремонтов в городе Великие Луки. Во всех микрорайонах велись какие-то работы: где-то меняют асфальт, где-то - коммуникации», - поделилась впечатлениями великолучанка Татьяна С.

По словам жительницы города, ремонтные работы, конечно, создают определенные сложности в части организации дорожного движения, но «все прекрасно понимают, что это временно, и что всё это делается в конечном итоге для людей, которым будет комфортно и безопасно передвигаться по обновленным дорогам».

Татьяна отметила, что и многие дворы в этом году тоже ремонтировали. «Появляются новые парковки, удобно ставить машины возле домов», - сообщила она.

«В связи с этим хотелось бы выразить огромную благодарность администрации города, что уделяют вопросам благоустройства повышенное внимание и каждый год что-то ремонтируют, еще и в таких больших количествах!», - подчеркнула горожанка.

Еще одна жительница Великих Лук Ольга Е. обратила внимание на ситуацию на грунтовых дорогах в частном секторе, который занимает довольно большую территорию в городе. «Мы живем в частном секторе и постоянно видим, что проходит грейдер, и дорога у нас в удовлетворительном состоянии. Недавно ко мне приезжали в гости родственники. Они шли пешком до нас из центра и отметили хорошее качество наших дорог: чисто, удобно, никаких колдобин, можно прогуляться, посмотреть окрестности и при этом не надо постоянно смотреть под ноги. А от себя могу добавить, что администрация очень оперативно реагирует на обращения. Если нужен, например, грейдер, просто нужно написать заявку — и техника уже на нашей дороге. Как говорится, продолжайте в том же духе», - заметила она.

Рады отремонтированным дорогам и водители. «В этом году привели в порядок очень много дорог в городе. Стало гораздо удобнее передвигаться на автомобиле. Особенно рад, что открыли движение на проспекте Гагарина - большой участок, его долго ремонтировали. Теперь дорожное движение упростилось. Можно передвигаться из одной части города в другую быстро и комфортно. И в целом состояние дорог в городе на достойном уровне», - сказал великолучанин Сергей А.

По словам Сергея, и дворовые территории стали более удобными для автомобилистов. «Теперь без проблем подъезжаю к дому и паркуюсь», - добавил он.

Надо отметить, что многие вопросы проведения ремонтных работ, выбора территорий для благоустройства решаются совместно с жителями. Великолучане передают свои предложения депутатам и общественным советникам главы города. Такая совместная работа жителей и муниципальных властей способствует тому, что в южной столице с каждым годом становится все больше благоустроенных дворовых территорий, отремонтированных дорог и тротуаров.

Теги: #Великие Луки #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5101 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
30.10.2025, 20:400 Псковичка на год лишилась прав 30.10.2025, 19:270 Для комфорта и безопасности: в Великих Луках завершились масштабные дорожные работы 30.10.2025, 18:170 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме. ВИДЕО 30.10.2025, 18:030 Псковичам рассказали, какие сложности навалились на «СитиИнвестГрупп» в условиях санкций
30.10.2025, 17:460 В «СитиИнвестГрупп» рассказали, как город справляется с внезапными снегопадами 30.10.2025, 17:310 Подготовка техники «СитиИнвестГрупп» к зиме завершена на 99% 30.10.2025, 17:190 Псковичам рассказали, как дорожники борются с обледенением тротуаров 30.10.2025, 16:331 Куда делись летние пыльные бури в Пскове, рассказал директор «СитиИнвестГрупп»
30.10.2025, 16:090 «СитиИнвестГрупп» обеспечило запас реагентов для псковских дорог ещё до начала сезона 30.10.2025, 12:190 Серьезная авария произошла утром 30 октября на трассе Р-23 «Псков» 30.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме 30.10.2025, 10:430 Итоги сезона дорожного ремонта подвели в Великих Луках
30.10.2025, 10:240 У лишенного прав великолучанина изъяли автомобиль за нетрезвую езду 29.10.2025, 20:000 В Палкинском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Романовку 29.10.2025, 19:210 ДТП произошло на пересечении улиц Инженерной и Алтаевой в Пскове 29.10.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 «Псков» 30 октября
29.10.2025, 18:400 Решение по ремонту дороги в районе Лисьих Горок в Пскове предложил Антон Мороз 29.10.2025, 17:250 «Дневной дозор»: Нужно ли дать право региональным властям устанавливать дату смены резины на автомобилях? 29.10.2025, 17:220 На улице Киселёва в Пскове создают новый проезд к строящейся школе 29.10.2025, 16:150 Продолжается ремонт псковских дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
29.10.2025, 16:130 Самокатчика сбили на пешеходном переходе напротив ГАИ в Пскове 29.10.2025, 13:490 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Ленинградского и Крестовского шоссе в Пскове 29.10.2025, 12:480 С охранной организации «Довмонт» в Пскове взыскали почти 220 тысяч рублей за ДТП 29.10.2025, 10:470 В Пскове возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля участника СВО
28.10.2025, 20:000 Однополосное движение введут на Зональном шоссе в Пскове 31 октября 28.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 29 октября 28.10.2025, 17:010 На улице Железнодорожной в Пскове вскрыли и обворовали автомобиль 28.10.2025, 16:360 Администрация Пскова рассматривает дела о незаконной стоянке на зелёных территориях
28.10.2025, 15:300 В нескольких деревнях Псковского района сделали освещение вдоль дорог 28.10.2025, 13:530 Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами 28.10.2025, 13:170 Опубликовано расписание автобусов на ноябрьские праздники в Псковской области 28.10.2025, 11:130 Великолучанин оспорил в суде штраф за непредоставление преимущества пешеходам
28.10.2025, 11:090 ДТП произошло на перекресте Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове 28.10.2025, 10:070 КамАЗ сгорел на улице Хоботова в псковской Середке 28.10.2025, 08:000 Участок дороги на улице Белинского закрывают в Пскове на два дня 27.10.2025, 20:430 Улицу Розы Люксембург в Великих Луках перекроют для ремонта
27.10.2025, 20:200 Последствия ДТП будут ликвидировать на трассе Р-23 «Псков» 28 октября 27.10.2025, 20:052 ДТП произошло в Пскове на перекрестке Чудской и Поземского во время поворота налево. ВИДЕО 27.10.2025, 18:110 Большинство респондентов ПЛН «переобувает» автомобиль при устойчивой низкой температуре 27.10.2025, 17:150 Водитель ВАЗ попал в ДТП из-за выбежавшего животного в Невеле
27.10.2025, 16:030 Причины подорожания моторного топлива перечислили псковичам 27.10.2025, 14:300 Лосиная пробка: сохатые встретились водителям на трассе Р-23 в Псковском районе 27.10.2025, 14:240 В Пскове до конца года установят новый пешеходный светофор на одной из крупных улиц 27.10.2025, 13:240 Запрет движения электросамокатов по тротуарам поддерживают 65% псковичей — опрос
27.10.2025, 13:200 Пять человек пострадали в четырёх ДТП на территории Пскова за неделю. ФОТО 27.10.2025, 12:530 Нетрезвых водителей на мопеде и ВАЗе остановили на псковских дорогах 27.10.2025, 12:140 Стали известны подробности ДТП на Палкинском шоссе: «Китаец» при обгоне врезался в поворачивающий «Солярис» 27.10.2025, 11:390 Женщина с ребенком пострадали в столкновении «Лада Гранты» с фурой в Острове
27.10.2025, 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 27.10.2025, 10:370 Грузовик горел на улице Инженерной в Пскове 27.10.2025, 09:570 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове у магазина «Маяк» 26.10.2025, 19:400 Участок дороги на улице Белинского в Пскове закроют с 28 по 29 октября
26.10.2025, 19:000 Почти пять тысяч человек получили водительские права за прошедший год в Псковской области 26.10.2025, 18:200 Ребёнок пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове 26.10.2025, 17:200 Скорость ограничат на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 27 октября 26.10.2025, 14:000 Александр Котов: Автотранспорт соединяет пространства, сближает регионы и объединяет города
26.10.2025, 12:000 Игорь Иванов: Труд автомобилистов – становой хребет логистики и транспортной системы 26.10.2025, 09:000 День автомобилиста отмечается в России 26 октября 25.10.2025, 20:300 Ограничение скорости введут на участках трасс М-9 и А-122 в Псковской области 26 октября 25.10.2025, 16:200 Псковские полицейские напомнили детям о правилах дорожного движения
25.10.2025, 15:400 Массовые проверки водителей прошли в Пскове 25.10.2025, 14:200 Hyundai и Geely столкнулись на трассе Псков – Кислово – Палкино 25.10.2025, 13:000 Нетрезвого водителя остановили в Новосокольниках 25.10.2025, 10:400 В Псковской области возбуждено 3 уголовных дела по фактам угона автомобилей в ходе операции «Авто-VIN»
24.10.2025, 21:000 В Великих Луках остановили нетрезвого водителя, который уже подвергался наказанию 24.10.2025, 20:400 Ограничение скорости будет действовать на двух трассах Псковской области 25 октября 24.10.2025, 18:010 «Псковпассажиравтотранс» отметил 80-летие. ФОТО 24.10.2025, 18:000 На одной из автомобильных дорог в Великих Луках временно прекратят движение транспортных средств
24.10.2025, 15:530 Ремонт части улицы Некрасова завершили в Пскове 24.10.2025, 15:300 Четырем ветеранам СВО в Пскове передали автомобили с ручным управлением 24.10.2025, 15:100 «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем. ВИДЕО 24.10.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем
24.10.2025, 10:020 Режим работы светофора на перекрестке улиц Инженерная и Юности в Пскове может измениться 23.10.2025, 18:401 Приговор водителю BMW, насмерть сбившему пешехода на «зебре» в Пскове, оставлен в силе 23.10.2025, 16:540 В Пскове запрещена парковка автотранспорта на участке улицы Некрасова 23.10.2025, 16:220 Суд снизил штраф за нарушения на трассе М-9 в Псковской области до 150 000 рублей
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.