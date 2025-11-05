АвтоМир / Дороги

На трех трассах Псковской области пройдут дорожные работы 10 ноября

На трех трассах Псковской области, Р-23, М-9 и А-122, пройдут дорожные работы 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

- км 417+000 ограничение в обоих направлениях с 8.00 до 17.00 уборка аварийных деревьев;

- км 421+424 ограничение движения в обоих направлениях с 8.00 – 17.00 ремонт в/п труб;

- км 481+000-493+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка мусора, очистка ливневой канализации;

- км 539+000-542+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов в а/б покрытии, очистка водоотводных лотков.

М-9 «Балтия» Москва- Волоколамск- граница с Латвийской Республикой:

- км 419+533-466+400 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, Уборка грунта от бордюрного камня. Очистка мостов. Засыпка промоин;

- км 492 тр. развязка, км 466+400 – км 516+840 лево, право, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, подметание проезжей части;

- км 513+000 – км 515+000 лево, право, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в а/б покрытии;

- км 521+000-538+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка мусора, ремонт сбросовых водоотводных лотков, дробление кустарниковой растительности в щепу;

- км 555+000 - км 616+394+400 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, покос травы вокруг водопропускных труб, очистка водопропускных труб.

А-122 автомобильная дорога А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель:

- км 553+815 – км 596+300 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом; проливка ровиков покрытий струйно-инъекционным методом;

- км 553+815—км 623+655 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

- км 553+815+300- 623+655 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, установка указательных вех;

- км 596+300-км 553+815 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, окос обочин и откосов механизировано;

- км 596+300 – км 623+655 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, установка дорожных знаков;

- км 623+655 – км 664+764 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

- км 674+420 – км 710+025 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода; очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.