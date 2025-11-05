АвтоМир / Дороги

Завершен ремонт участка дороги Пушкинские Горы — Локня

В Новоржевском муниципальном округе завершен ремонт участка автомобильной дороги Пушкинские Горы — Локня протяженностью более 5 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Объект прошел официальную приемку и введен в эксплуатацию. На участке дороги специалисты Псковавтодора выполнили фрезерование старого покрытия и уложили новые выравнивающие и верхние слои. Восстановлено покрытие на съездах, примыканиях и заездных карманах.

Произведена замена старых железобетонных труб на металлические гофрированные водопропускные трубы. С обеих сторон дороги укрепили обочины.

К нормативу приведены два остановочных комплекса в деревнях Гривино и Степанькино. Для безопасности дорожного движения установлены сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесена разметка. Полосы отвода очищены от мелколесья и кустарника, выполнена прочистка кюветов и водоотводных канав. На ремонт объекта направлено около 127 млн рублей из регионального бюджета.

Как пояснили в правительстве, дорога Пушкинские Горы — Локня является частью опорной сети региона и играет ключевую роль в транспортной связанности района. Качественная дорожная инфраструктура крайне важна для развития туризма и комфорта гостей области.