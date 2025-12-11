АвтоМир / Дороги

Фотофакт: Новый светофор тестируют на перекрестке улиц Маргелова и Шестака в Пскове

Новый светофор тестируют на перекрестке улиц Генерала Маргелова и Шестака в Пскове 23 декабря, сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

«Регулируемый переход оборудуют от огороженной парковки к бетонному забору (новый переход). Наличие бело-лунных секций подразумевает, что при повороте с Шестака надо будет уступить дорогу пешеходам. Строит частная компания за счёт собственных средств в качестве инвестиций в городскую среду», - отметили в Telegram-канале.

Напомним, вчера проводили установку светофора.

В этом году на улице Генерала Маргелова провели ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».