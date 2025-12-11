АвтоМир / Дороги

Суд обязал гдовскую администрацию обеспечить проезд к земельному участку

Гдовский суд вынес решение по исковому заявлению уроженки города Сланцы Ленинградской области к администрации Гдовского муниципального округа о признании бездействия незаконным и об обязании обеспечить проезд к ее земельному участку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Требование заявлено в связи с тем, что к земельному участку женщины, где располагается ее жилой дом, отсутствует подъезд. В месте проезда имеется глубокая и широкая водоотводная канава, наполненная сточными водами. В настоящее время попасть на земельный участок ни она на своем транспорте, ни скорая помощь, ни пожарная машина не может. В организации проезда администрация ей отказала.

Суд, проанализировав материалы дела, пришел к выводу, что администрация Гдовского муниципального округа как орган местного самоуправления, являясь лицом, ответственным за содержание проездов в населенном пункте, обязана обеспечить их надлежащее состояние, содержание и обслуживание, обеспечивающие возможность подъезда к земельному участку и жилому дому, а также возможность проезда машин экстренных служб.

В качестве восстановления нарушенных прав суд обязал администрацию обеспечить проезд к земельному участку не позднее трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.