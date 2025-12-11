Мост через реку Великую в Опочке закроют для проезда 25 и 26 декабря

В Опочке 25 и 26 декабря будут проводиться работы по замене опор уличного освещения на автомобильном мосту через реку Великую (участок от площади Советской до улицы Красногородской), сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого муниципального округа.
Работы будут проводится 25 и 26 декабря с 10:00 до 17:00. В связи с этим движение автотранспорта будет временно ограничено. Однако пешеходы смогут передвигаться по правой стороне тротуара мостового сооружения (со стороны Советской площади).
Для автомобилистов организован объезд по следующим улицам и дорогам:
«Благодарим за понимание и просим заранее учитывать данную информацию при планировании поездок», - отметили представители власти.