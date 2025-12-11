АвтоМир / Дороги

Мост через реку Великую в Опочке закроют для проезда 25 и 26 декабря

В Опочке 25 и 26 декабря будут проводиться работы по замене опор уличного освещения на автомобильном мосту через реку Великую (участок от площади Советской до улицы Красногородской), сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого муниципального округа.

Работы будут проводится 25 и 26 декабря с 10:00 до 17:00. В связи с этим движение автотранспорта будет временно ограничено. Однако пешеходы смогут передвигаться по правой стороне тротуара мостового сооружения (со стороны Советской площади).

Для автомобилистов организован объезд по следующим улицам и дорогам:

улица Гагарина;

автодорога Опочка – Дубровка до границы с Республикой Беларусь (участок 2+044 км до деревни Пашкино Опочецкого округа);

улица 2‑я Ленинская;

улица Ленина.

«Благодарим за понимание и просим заранее учитывать данную информацию при планировании поездок», - отметили представители власти.