Андрей Беляев о ремонте дорог: За лимиты 2026 года уже выполнили работы на 81 млн рублей

Об объемах выполненных дорожных работ в уходящем году и прогнозах на следующий год рассказал глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет».

«Действительно, у нас есть муниципальная программа, которая существует за счет средств регионального дорожного фонда. Размер субсидии из года в год приблизительно в одних и тех же параметрах доводится. Несмотря на это, мы, помимо текущего содержания контрактов на уборку, осуществляем ремонт и содержание дорожной информатики, знаков и разметок», — пояснил Андрей Беляев.

Так, за этот год удалось отремонтировать 17 дворовых территорий, четыре участка автодорог, 10 участков тротуаров и четыре съезда.

Отдельно был затронут и ремонт моста через реку Лазавица на проспекте Гагарина. Напомним, реконструкция включала в себя большой комплекс строительных, инженерных и технологических работ, выполнение каждого из которых требовало времени и высокой точности. Градоначальник отметил, что объект является технически сложным, а подрядчик не имел «колоссального опыта» в мостостроении. Тем не менее все проблемы, возникающие в ходе работ, регулировались, и объект завершился в срок.

Особое внимание Андрей Беляев уделил нестандартной финансовой практике, которая позволила увеличить темпы работ: «Михаил Юрьевич (губернатор Псковской области Михаил Ведерников - ред.) в своем послании сказал, что благодаря тому, что контрактация идет за счет лимитов следующих периодов и выполнения работ, им удается привлекать дополнительно деньги, а нам удается дополнительные объемы сделать в текущем году. И так мы с опережающим выполнением за лимиты 2026-го года уже выполнили работы на 81 миллион рублей. Перевыполняем план».

При этом глава администрации признал, что такая схема создает нагрузку на местный бизнес: «Конечно, получается не очень хорошая история для подрядчиков, для предпринимателей, потому что они, получается, беспроцентно кредитуют муниципалитет. Тем не менее подрядчики все городские, понимают и сами живут в этом городе, и готовы на эти риски идти. За что им отдельное спасибо».

Кроме того, глава администрации рассказал о перспективных проектах. Два важных объекта — круговое движение на перекрестке Гагарина-Дьяконова и расширение перекрестка у «Пармы» — сейчас находятся на государственной экспертизе. Положительное заключение по ним ожидается до конца года.