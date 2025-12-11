В Псковской области 42 участка прошли согласование для развёртывания LTE

Направления развития инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог федерального значения рассмотрены на заседании рабочей группы. Совещание провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: правительство Псковской области
Глава региона напомнил, что в соответствии с поручением президента Владимира Путина до 2031 года 99,9% таких дорог должны быть обеспечены мобильным интернетом формата LTE. В Псковской области проведены обследования четырех федеральных дорог и выделен 61 участок для установки базовых станций мобильной связи.
Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов детально представил результаты обследования четырех федеральных автодорог М-9, Р-23, Р-56, А-122 на предмет наличия инфраструктуры для строительства базовых станций. Выявлен 61 участок общей протяженностью 175 км, где отсутствует мобильный интернет. В настоящее время 42 участка уже получили положительное заключение Минцифры России.
Работу по установке базовых станций планируется начать со следующего года. «Эти 42 базовые станции закроют 29 населенных пунктов, где мобильная связь в настоящее время отсутствует. Мобильным интернетом будет обеспечено 120 километров автодорог. Затем представители операторов сотовой связи, которые также принимали участие в обсуждении, поделились планами по строительству базовых станций на федеральных автодорогах на территории Псковской области.
Подводя итог заседанию, губернатор подчеркнул, что операторам сотовой связи необходимо оказать содействие для оперативного решения вопросов с установкой и подключением базовых станций. В частности, Михаил Ведерников обратился к руководству псковского филиала «Россети Северо-Запад», чтобы такие заявки рассматривались в приоритетном порядке. Кроме того, министерству имущественных отношений области, управлению автомобильных дорог «Северо-Запад» и главам муниципалитетов необходимо в приоритетном порядке рассматривать заявления от операторов о разрешении использования земельных участков.