Около 84 км псковских дорог отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Псковской области привели к нормативу около 84 км дорог регионального и местного значения, а также девять мостов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Работы прошли на ключевых направлениях, которые связывают муниципалитеты и обеспечивают доступ к социально значимым объектам.

В Себежском округе завершён капремонт дороги Идрица – Лопатово в деревнях Сутоки и Лопатово. В рамках работ устроено асфальтобетонное покрытие, тротуары, автобусные остановки, система водоотвода, наружное освещение.

В Пскове введён в эксплуатацию участок Крестовского шоссе протяжённостью 1,12 км.

Обновлены мосты через реки Вербочка, Пскова, Лада, Пенная, Черная, Череха, Селяха, Локнянка и Романовка. Кроме того, досрочно завершён капремонт моста через реку Полонка.

Параллельно идёт реализация крупнейшего проекта региона – строительство Северного обхода Пскова протяжённостью 8,74 км.

Работа по развитию дорожной инфраструктуры будет продолжена и в 2026 году. Основной акцент будет сделан на развитие опорной дорожной сети региона и повышение качества жизни жителей области.