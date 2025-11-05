АвтоМир / Дороги

Сроки асфальтирования улицы Звездной в Пушкинских Горах перенесены на следующий год

Асфальтировать улицу Звездную в Пушкинских Горах будут в следующем году, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Информирую вас, что сроки асфальтирования улицы перенесены на следующий год в связи с продолжающимися работами по строительству сетей водоотведения на этом участке!» - сказала Оксана Филиппова.

Газовщики, прокладывая свои сети, успели завершить работы своевременно, а подрядная организация по строительству сетей водоотведения пока находится в рабочем процессе.

«Считаю целесообразным выполнить все работы по прокладке сетей, а потом приступить к асфальтированию дороги, проходящей по улице Звездная!» - подытожила глава.