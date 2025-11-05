АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 17 ноября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 48-50 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков с 08:00 до 17:00 из-за замены дефектных СВЭ на БО.

На участке 137-139-137 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по левой полосе с 08:00 до 17:00. Будет проходить установка делиниаторов.