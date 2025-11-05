АвтоМир / Дороги

Коммунальные службы Великих Лук перешли на зимний режим

Коммунальные службы города Великие Луки перешли на зимний режим работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации южной столицы региона.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

«В Великих Луках выпал первый в этом сезоне снег, по ночам фиксируются отрицательные температуры. Специалисты коммунальных служб города оперативно перестроили свою работу на зимний режим. После выпадения снега бригады рабочих приступили к очистке тротуаров, скверов и дорог для обеспечения безопасных условий для пешеходов и водителей», - сообщили в администрации.

Отмечается, что на основных и сложных участках городских дорог работает специальная техника, также ведётся ручная уборка в местах, недоступных технике. Кроме того, производится подсыпка дорог и пешеходных зон для предотвращения образования гололеда.

«Все усилия направлены на то, чтобы создать условия для безопасного движения транспорта и комфортного передвижения горожан. Обращаем внимание автовладельцев на необходимость замены летних шин на зимние – это обязательное требование для обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих», - добавили в администрации города.