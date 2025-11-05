АвтоМир / Дороги

Сотрудники «СитиИнвестГруп» убирают выпавший в Пскове снег. ФОТО

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» ликвидируют последствия снегопада в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГруп»

Специалисты с помощью техники, а также вручную убирают снег с проезжей части и тротуаров.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: