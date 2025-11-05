АвтоМир / Дороги

Жалобу на конкурс по ремонту дороги в Псковской области признали необоснованной

АО «Буер» подало жалобу на условия конкурса по ремонту дороги в Псковской области, однако Псковское управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) признало жалобу необоснованной, сообщило управление в своем Telegram-канале.

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление автомобильных дорог» объявило открытый конкурс на ремонт автомобильной дороги протяженностью 7 километров. АО «Буер» посчитало, что конкурсная документация заказчика не соответствует требованиям закона о контрактной системе, указав на наличие незаконных дополнительных требований к участникам.

Заказчик не согласился с доводами заявителя и пояснил, что не устанавливал дополнительные требования и не предусматривал дополнительных работ. Он только требовал обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ и допускал возможность привлечения субподрядчиков.

В результате Псковское УФАС признало, что условия контракта не нарушают положения закона о контрактной системе, и отклонило жалобу АО «Буер».