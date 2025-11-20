АвтоМир / Дороги

Движение на улицах Николая Васильева и Первомайской в Пскове ограничат на несколько дней

Движение на улицах Николая Васильева и Первомайской в Пскове ограничат с 24 по 28 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Изображение здесь и далее: Telegram-канал «Администрация города Пскова»

С 24 по 28 ноября полосу движения на улице Николая Васильева в районе пересечения с переулком Медведово закроют из-за проведения дорожных работ.

С 25 по 27 ноября участок автомобильной дороги в районе здания №18А по улице Первомайской закроют для проведения аварийных работ на инженерных сетях.

Администрация Пскова просит учитывать эту информацию при планировании маршрутов, соблюдать требования дорожных знаков и выбирать пути объезда.