Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 21 ноября

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 286+000 – 340+000 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00 из-за очистки и уборки мостовых сооружений.

На участке 413+414 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет проходить вырубка кустарника.

На участке 454+000-460+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за уборки мусора и очистки ливневой канализации.

На участке 536+000-537+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка водосбросных лотков на откосе.