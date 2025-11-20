АвтоМир / Дороги

Участок дороги на улице Рокоссовского перекрыли в Пскове до 1 декабря

В связи с проведением дорожных работ с 24 ноября по 1 декабря закрылся для движения участок автомобильной дороги по улице Рокоссовского в районе здания №92Б по Рижскому проспекту, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Фото: Яндекс. Карты

В качестве объездов определены Рижский проспект и Гаражный проезд.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.