Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 22 ноября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 12-260 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, будет проходить мойка, очистка, ремонт, выправка и установка дорожных знаков;

На участке 47 километров (транспортная развязка) введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00 из-за ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия.

На участке 40+162 километров (Ладожский мост) введут ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, будет проходить ликвидация деформаций а/б покрытия.