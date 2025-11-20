АвтоМир / Дороги

Коммунальные службы Великих Лук перешли в усиленный режим работы из-за снегопада

Первый серьёзный снег выпал за минувшую ночь в Великих Луках, и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации Великих Лук

С раннего утра сотрудники и специализированная техника очищают улицы и тротуары. Работы проводят в основном на дорогах с интенсивным движением, остановках общественного транспорта и в пешеходных зонах.

Жителей просят быть внимательными и заранее планировать время в пути.