Дорожный фонд Псковской области в 2026 году составит почти 20 млрд рублей

Дорожный фонд Псковской области в следующем году составит практически 20 млрд рублей, что существенно больше уровня этого года. Планы по развитию дорожной инфраструктуры губернатор Михаил Ведерников обсудил с министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станиславом Стармолотовым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: правительство Псковской области

Псковская область на дорожную сферу в следующем году получит рекордное финансирование, обратил внимание Станислав Стармолотов. Учитывая, что дорожный фонд этого года составляет около 11,5 млрд рублей, то в следующем году он будет сразу увеличен почти на 8,5 млрд рублей.

Станислав Стармолотов подчеркнул, что Псковская область в следующем году продолжит активное участие в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы по ремонту, реконструкции и строительству будут вестись на 68 объектах дорожной инфраструктуры (участках автомобильных дорог и мостовых сооружениях). В эксплуатацию будут введены 50 объектов.

В рамках ремонта и капитального ремонта в нормативное состояние за 2026 год планируется привести около 270 км автодорог, а также девять мостовых сооружений.

Михаил Ведерников уточнил, какая работа уже ведется по подготовке к предстоящему дорожному сезону.

Станислав Стармолотов проинформировал, что в настоящее время из 68 объектов законтрактован уже 41 объект. Кроме того, на ряде законтрактованных объектов дорожники уже в этом году досрочно приступили к выполнению работ. Например, отремонтированы участки автодорог Порхов - Дно в Порховском, Дновском округах и Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса в Стругокрасненском округе. «На данных объектах дорожные работы выполнены в полном объеме и готовы к предъявлению приемочной комиссии», — добавил министр.

Речь на встрече зашла и о дорожных работах этого года. Станислав Стармолотов рассказал, что дорожные работы в регионе завершены, на ряде объектов работают приемочные комиссии. Более 80 км автодорог и семь мостов уже приведены в нормативное состояние и приняты приемочными комиссиями. В качестве основных объектов этого года министр транспорта и дорожного хозяйства обозначил участок дороги Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса протяженностью более 17 км, 11-килметровый участок автодороги Ольша — Велиж — Усвяты — Невель, участок региональной дороги Быстроникольское — Черская протяженностью более 18 км и целый ряд других.