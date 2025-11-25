АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 27 ноября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 55-79-55 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, будет происходить механическая очистка перекрестков, заездных карманов, пешеходных дорожек.

На участке 79-179-79 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, будет происходить механическая очистка перекрестков, заездных карманов, площадки отдыха.

На участке 285+352 километров введут ограничение движения в обоих направлениях с 8.00 – 17.00, из-за очистки, уборки мостовых сооружений;

На участке 468+000-478+000, 484+000-493+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки тротуаров от снега и обстановки пути.