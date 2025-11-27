АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 28 ноября

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-179-31 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки заездных карманов на а/остановках, перекрёстков и пешеходных дорожек.

На участке 179+352 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17.00. Будет проходить очистка и уборка мостовых сооружений.

На участке 361+000-389+000-402+000 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17.00 из-за очистки мостов.

На участке 457+000-468+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка тротуаров от снега и обстановки пути.