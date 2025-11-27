АвтоМир / Дороги

В микрорайоне Пскова Силово-Медведово завершили монтаж освещения

Монтаж освещения завершили в микрорайоне Пскова Силово-Медведово сегодня, 27 ноября. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Ёлкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/Telegram-канал

«Продолжаем планомерную работу по улучшению ситуации с уличным освещением. Параллельно с ремонтом и обслуживанием существующих сетей совместно с ПАО «Россети», ведём строительство новых объектов освещения. Один из таких проектов уже успешно реализован», - написал он.

В Силово-Медведово завершили монтаж освещения на участке от кольца на Инженерной до микрорайона. Протяжённость данного участка составила около километра.

«Теперь этот маршрут стал безопаснее для пешеходов и автомобилистов в тёмное время суток», - отметил Борис Елкин.