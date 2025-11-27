АвтоМир / Дороги

Депутаты Великолукской гордумы оценили итоги ремонта дорог и дворов в 2025 году

На заседании Великолукской городской Думы рассмотрели итоги выполнения работ по ремонту дворовых территорий и дорог города в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Надежда Васильева представила доклад парламентариям. Она сообщила, что в текущем году город выполнил значительный объем работ по улучшению дорожной инфраструктуры.

Ремонт дорожного полотна завершили на четырех автомобильных дорогах: проспекте Октябрьском, улице Вокзальной, улице 3-й Ударной Армии и проезде Воробецком. Также отремонтировали десять участков тротуаров в разных районах города.

Кроме того, завершили ремонт четырех съездов к социальным объектам, таким как Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Дом культуры имени Ленина.

В рамках бюджета 2026 года заключили контракты на ремонт асфальтобетонного покрытия 14 дорог общей площадью 46 097 квадратных метров. Завершили работы на шести из них.

Также отремонтировали гравийную дорогу на участке улицы Пархоменко. Муниципальный контракт с ООО «Спецавтохозяйство» предусматривает обслуживание грунтовых дорог общей протяженностью 130 020 м.

Депутаты единогласно приняли информацию к сведению. Константин Максимов отметил, что при ремонте учитывают мнение жителей и общественных советников, а Евгений Шумайлов подчеркнул рост количества ремонтных работ и необходимость увеличения объема ремонта грунтовых дорог.