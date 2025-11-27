АвтоМир / Дороги

В Пскове проводят аукцион на содержание городских светофоров

В Пскове проводят аукцион на выполнение комплекса работ по содержанию светофорных объектов на территории города. Как сообщается в документах на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта – 30,0 млн рублей.

Подрядчик обязан обеспечить бесперебойную работу светофорных объектов, круглосуточное взаимодействие с оперативными службами заказчика, подразделением ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, должен вести непрерывный контроль за состоянием работы светофорных объектов.

Подрядчику предстоит обслуживать 99 светофорных объектов. В их составе: насчитывается 610 транспортных светофоров, 475 - пешеходных светофоров, 149 доп. секций светофоров и 197 доп. секций светофоров (бело-лунные).

Также в техническом задании указаны три светофорных объекта типа Т.7, на перекрестке улиц Советская и Свердлова, на улице Кузнецкой, д. 33 (Дом детского творчества), на улице Советской Армии, 54 (школа-интернат).

Заданием предусмотрено содержание и техническое обслуживание автоматизированных систем управления дорожным движением в Пскове на 10 перекрестках.

Итоги аукциона определят 10 декабря.

Срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 15 декабря 2027 г.