В Куньинском муниципальном округе вводится временный запрет на движение большегрузов

С 9 декабря по 6 января вводится временное прекращение движения грузового автотранспорта по дороге «Частые – Прихабы» Куньинского муниципального округа. Запрет действует для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На время ограничения движения на автомобильной дороге будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

Министерство транспорта просит внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования.