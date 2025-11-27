АвтоМир / Дороги

Движение на улице Пароменской в Пскове ограничат до 15 декабря

В связи с проведением дорожных работ с 11 по 15 декабря с 22:00 до 07:00 закроют для движения транспорта участок автомобильной дороги по улице Пароменской в районе дома №9. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, в дневное время проезд будет открыт.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.