АвтоМир / Дороги

В Псковской области отремонтированы дороги, ведущие к образовательным учреждениям

В Псковской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам. Всего в 2025 году отремонтировано более 42 километров дорог регионального значения, ведущих к школам в пяти муниципальных районах, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Как отметили в министерстве, качественная дорожная инфраструктура является важнейшим условием для обеспечения доступности образования, безопасной ежедневной доставки детей в школы и комфорта для педагогов и родителей. В Стругокрасненском районе завершен ремонт 17,45 километра автодороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса, что обеспечило надежный подъезд к Стругокрасненской школе.

В Невельском районе приведен в нормативное состояние 9,6-километровый участок дороги Ольша – Велиж – Усвяты - Невель. Обновленная трасса улучшила транспортную доступность сразу для четырех образовательных учреждений города Невеля: средней общеобразовательной школы №1 имени К. С. Заслонова, средней общеобразовательной школы №5 имени В. В. Смирнова, средней общеобразовательной школы №2 имени Н. И. Ковалева и специального учебно-воспитательного учреждения.

Для учащихся Круппской основной общеобразовательной школы в Печорском районе отремонтировано 7,86 километра автомобильной дороги Гверстонь - Крупп - Кулье. Также завершен ремонт 5,3 км дороги Пушкинские Горы – Локня, что напрямую влияет на улучшение маршрута к Локнянской средней общеобразовательной школе.

В Себежском районе капитальный ремонт участка дороги Идрица – Лопатово создал комфортные условия для подъезда к Идрицкой средней общеобразовательной школе.

Все объекты прошли официальную приемку и введены в эксплуатацию.

Реализация этих проектов направлена на повышение безопасности дорожного движения, обеспечение бесперебойной транспортной доступности школ в любую погоду и создание комфортных условий для жизни в районах области, добавили в министерстве.