Скорость движения ограничат на четырёх участках трассы «Р-23» Псков 12 декабря

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 79-179-79 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00-17:00. Будет осуществляться механическая очистка перекрёстков, заездных карманов и площадок отдыха.

На участке 285+000-352+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00 до 17:00 из-за очистки и уборки мостовых сооружений.

На участке 423+000-424+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00 до 16:30. Будет проходить погрузка и вывозка порубочных остатков.

На участке 470+000-478+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за выправки и очистки перильного ограждения.