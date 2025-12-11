АвтоМир / Дороги

В деревнях Новоржевского округа заменили порядка 40 уличных светильников

39 точек уличного освещения отремонтировали в сельских населенных пунктах Новоржевского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой. Сейчас ремонтные работы продолжаются в городе Новоржеве.

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«От жителей Новоржева и сельских населённых пунктов Новоржевского муниципального округа поступает много обращений по вопросам уличного освещения, в том числе замене и ремонту светильников. Считаю правильным дать следующие пояснения. В летний период администрацией округа было приобретено 60 энергосберегающих светильников и произведена их установка на территории округа, что позволило повысить эффективность и качество уличного освещения на муниципальных дорогах. В рамках заключенного контракта в осенне-зимний период была запланирована замена 37 светильников и ламп. В настоящее время уже выполнены работы и отремонтировано 39 точек в сельских населенных пунктах. В настоящее время проводятся ремонтные работы в городе», - сообщила Любовь Трифонова.

По ее словам, на данный момент насчитывается 31 неисправный светильник. В ближайшее время планируется устранить проблемы на улице Набережной — четыре светильника, во дворе дома на улице Германа, 46, а также отремонтировать светильники на пересечении улиц Комсомольская/Восточная, Германа/Рабочий переулок, Медицинская/Льва Толстого, Псковская, 1 и Победы, 32.