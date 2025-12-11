АвтоМир / Дороги

На участке трассы Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель ограничат скорость 14 декабря

Движение транспорта ограничат на участке трассы А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель 14 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке км 553+815—км 623+655 будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00.

Ограничения вводят для уборки различных предметов и мусора с элементов дороги и в полосе отвода; а также для очистки дорожного покрытия, съездов, мостов от снега механизированным способом и россыпи пескосоляной смеси и соли механизированным способом.