Проблемный участок дороги подсыпали на улице Майской в Пскове

По обращению жителей домов на улице Майской выполнены работы по подсыпке проблемного участка дороги между домами №№43, 43А, 47, 49, 29а и 53. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Telegram

По словам депутата, вопрос взяли в проработку после поступления коллективного обращения: «Ситуация действительно требовала оперативного решения. На сегодняшний день проезд по дороге восстановлен, условия для передвижения жителей стали значительно лучше».

Антон Мороз также поблагодарил администрацию города Пскова и профильные службы за оперативную реакцию и взаимодействие.

«Именно такая совместная работа позволяет решать конкретные, важные для людей вопросы в сжатые сроки. Продолжаем держать связь с жителями округа и работать над тем, чтобы проблемных точек в нашем городе становилось меньше», — написал депутат

Напомним, ранее Антон Мороз встретился с жителями своего округа на улице Майской, на встрече обсуждался ремонт дороги.