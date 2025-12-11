Ремонт дороги Иванцево — Миритиницы запланирован на следующий год — Иван Белугин

В Локнянском муниципальном округе продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры — в текущем году завершены работы на нескольких улицах, а на следующий год запланирован ремонт региональной дороги Иванцево — Миритиницы. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) сообщил глава округа Иван Белугин.
По словам главы округа, реализовать планы удалось благодаря дополнительной финансовой поддержке: к выделенным округу 8 миллионам рублей правительство добавило ещё 4 миллиона на дорожную деятельность.
Помимо местных улиц, ведутся масштабные работы на федеральных и региональных трассах.
На следующий год запланирован капитальный ремонт региональной дороги Иванцево — Миритиницы. «Контракт состоялся, — подтвердил глава округа. — Министерство транспорта в рамках проекта будет реализовывать около 6 километров ремонтных работ».