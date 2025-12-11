АвтоМир / Дороги

Освещение на двух пешеходных переходах появилось в Пыталово после суда

По иску прокуратуры в Пыталово обеспечено освещение двух нерегулируемых пешеходных переходов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фотографии: прокуратура Псковской области

В ходе прокурорской проверки установлено, что нерегулируемые пешеходные переходы на улицах Шафранского и Юнкерова в Пыталово не были оборудованы уличным освещением, что противоречит требованиям закона и повышает риск наездов в тёмное время суток.

В связи с этим прокурор обратился в суд.

Требования прокурора были удовлетворены. Суд обязал администрацию Пыталовского округа до 1 февраля 2026 года обеспечить освещение данных переходов.

Местная администрация оперативно исполнила судебные решения. С подрядной организацией заключён договор, и на опасных переходах произведена установка осветительных приборов. Решения суда исполнены в полном объеме.