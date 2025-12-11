АвтоМир / Дороги

Свыше 30 км стратегически важных маршрутов обновили в Псковской области

Развитие опорной дорожной сети остается одним из ключевых приоритетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. В течение этого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано более 30 километров стратегически важных маршрутов.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

К обновленным объектам относятся участки автомобильных дорог:

Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой в Пыталовском округе (7,3 км);

Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском округе (13 км);

Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском округе (7,9 км);

Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском округе (5,3 км).

«Эти дороги обеспечивают надежное сообщение между населенными пунктами и устойчивую работу дорожно-транспортного комплекса области», - уточнили в министерстве.

В рамках ремонта специалистами ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядных организаций был проведен комплекс мероприятий, включавший фрезерование старого асфальтобетонного покрытия с последующим устройством выравнивающего и верхнего слоев из новой асфальтобетонной смеси. Также выполнено восстановление дорожного покрытия на съездах, примыканиях и заездных карманах, отремонтированы остановочные павильоны.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» направлена на достижение долгосрочных целей. К 2030 году регион планирует достичь показателя 90,1% автомобильных дорог опорной сети, соответствующих нормативу. Как заявили в министерстве, выполненные в 2025 году работы стали важным этапом на пути к этому показателю.