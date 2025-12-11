АвтоМир / Дороги

В Псковской области обновили путепровод на 581-м км федеральной трассы А-122

В Псковской области завершили капитальный ремонт путепровода на 581-м км федеральной трассы А-122 Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель, сообщили Псковской Ленте Новостей в федеральном казенном учреждении «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Скриншот с сайта probki.online

Путепровод, расположенный в Великолукском округе, является частью клеверной развязки на пересечении с федеральной дорогой М-9 «Балтия».

Новый путепровод над трассой М-9 представляет собой единственное металлическое пролетное строение на сети федеральных дорог региона. Применение металлической конструкции уменьшает высоту строения и обеспечивает достаточный подмостовой габарит для безопасного проезда грузового транспорта.

В 2024 году путепровод закрыли на капитальный ремонт после повреждения конструкции, вызванного несоответствием габаритов грузового автомобиля. Временные ограничения на проезд транспорта массой более 3,5 тонны ввели для обеспечения безопасности движения.

В ходе капитального ремонта специалисты выполнили масштабный комплекс работ. Они построили временные объездные дороги с асфальтобетонным покрытием, возвели новые опоры и смонтировали металлическое пролетное строение. Также они заменили конструкцию сопряжения и дорожную одежду на подходах к путепроводу, укрепили конусы насыпи монолитным бетоном и восстановили систему дренажа. Установили современное искусственное освещение и новые технические средства организации дорожного движения.

Директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимир Чернуха отметил, что специалисты возвели новое сооружение за короткое время. Открытие путепровода восстановило полноценное двустороннее движение на важном участке автодороги А-122.