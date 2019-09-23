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В РЖД рассказали о ценах на билеты в 2020 году

В 2020 году индексация цен на железнодорожные билеты Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) составит 3,5% и затронет 5% от всех реализуемых компанией билетов, сообщили в пресс-службе ФПК, пишет «Деловой Петербург».

«В 2020 году тарифы на проезд в вагонах класса люкс, СВ и купе поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения, не входящих в систему динамического ценообразования, будут проиндексированы на 3,5% к уровню 2019 года», — сообщили ТАСС в ФПК. Там добавили, что в систему динамического ценообразования не входит лишь 5% билетов компании.

19 сентября ФАС сообщила, что утвердила индексацию тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах в размере 3,5% на 2020 год. В ведомстве считают, что решение будет способствовать заблаговременной продаже билетов с нового года. При этом решения по дерегулированию таких перевозок на отдельных направлениях отложены, ФАС ведет консультации с РЖД в целях обеспечения доступности перевозки пассажиров.