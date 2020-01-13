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С сегодняшнего дня автобусы начали курсировать по улице Юности в Пскове. ФОТО

Автобусы начали курсировать по улицам Юности, Звездной и Инженерной в Пскове с сегодняшнего дня, 13 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Заезд автобусов на вышеперечисленные улицы осуществляют два маршрута №30 «Рокоссовского - Архив» и №23 «Вокзал - Архив».

На автобусе по маршруту № 23 можно без пересадок добраться до поликлиники № 3, а также до остановки «Вокзал».

На автобусе по маршруту № 30 пассажиры могут доехать как до центра города (площадь Ленина) и пересесть на любой другой маршрут, так и без пересадок до района Завеличье.

Согласно новой схеме движения автобус по маршруту № 30 следует по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего совершает поворот на улицу Юности, далее поворот на улицу Звездная с последующим выездом на улицу Труда. Заезд автобуса № 30 на улицу Текстильная и улицу Новоселов отменен.

В новой схеме движения автобуса по маршруту № 23 добавился участок маршрута по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего автобус совершаеть поворот на улицу Юности, далее поворот на улицу Звездная с последующим выездом на улицу Труда.

Схема движения автобуса по маршруту № 11 «Вокзал – Архив» остается без изменений.

ГППО «Псковпассажиравтотранс» дано поручение регулярно проводить обследование пассажиропотока с целью корректировки расписаний движения автобусов.