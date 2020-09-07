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В Псковской области заключены первые контракты на поставку новых автобусов

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области заключил первые три государственных контракта на поставку в регион новых автобусов. По итогам электронных аукционов поставщиком определено ООО «ГК «Современные транспортные технологии».

В общей сложности до конца года компания поставит в регион 172 автобуса. Из них 111 автобусов ПАЗ-320540-22, работающих на двухтопливном двигателе, вместимостью не менее 42 пассажиров; 36 автобусов ПАЗ-4234-04, работающих на дизельном топливе, пассажировместимостью не менее 50 человек и 25 автобусов ПАЗ-320405-04 на дизельном топливе, который может перевозить не менее 43 пассажиров. Сумма трех контрактов составляет около 465 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Транспортные средства относятся ко 2-му классу, предназначены для пригородного и городского сообщения, оборудованы раздельными сидениями с двухточечными ремнями безопасности, поручнями, аппаратурой спутниковой навигации и устройством вызова экстренных оперативных служб. Техника будет задействована на пригородных маршрутах и в межмуниципальных перевозках, в том числе в подвозе школьников.

Напомним, закупка транспортных средств осуществляется на федеральные средства. На эти цели направлено более 1,2 млрд рублей. Обновление автобусного парка стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с куратором региона - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Всего планируется приобрести более 240 автобусов, которые будут распределены между автотранспортными предприятиями региона и выйдут на маршруты Пскова, Великих Лук и районов Псковской области.